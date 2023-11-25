Путин заявил, что проект "Послезавтра" объединит талантливую молодежь из новых регионов

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Проект "Послезавтра" объединит талантливых молодых людей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Молодежь стремится внести свой вклад в развитие родных городов и поселков, а также приносить пользу людям, сообщил Владимир Путин в своем приветственном слове участникам закрытия смены-фестиваля "Послезавтра", его телеграмму прочитала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.

Российский лидер считает, что организаторы подготовили для ребят насыщенную программу, в которую вошли круглые столы, мастер-классы, дискуссии, соревнования в различных видах спорта и посещение международной выставки-форума "Россия".

Путин уверен, что фестиваль прошел на высшем уровне. Он дал участникам энергию созидания, открыл новые творческие горизонты, а предложенные каждым идеи обязательно воплотятся в реальные дела и начинания, заключил президент.

Ранее Путин заявил, что Всемирный фестиваль молодежи поможет строительству многополярного мира и объединит молодых людей, поможет участникам узнать страну такой, какая она есть.

Он считает, что мероприятие сплотит молодежь в поиске тех решений, "которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества". Именно на этом фундаменте будут строиться отношения между странами, добавил российский лидер.

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