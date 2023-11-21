На фестивале молодежи люди смогут узнать РФ такой, какая она есть – Путин

Фото: kremlin.ru

Всемирный фестиваль молодежи поможет строительству многополярного мира и объединит молодых людей. Он поможет участникам узнать Россию такой, какая она есть. Об этом президент РФ заявил в опубликованном на сайте Кремля видеообращении к участникам старта 100-дневного отсчета до фестиваля.

По его словам, мероприятие сможет сплотить молодежь в поиске тех решений, "которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества". Именно на этом фундаменте будут строиться отношения между странами, подчеркнул Путин.

В ходе своего обращения глава государства отметил, что в рамках мероприятия молодежь всего мира сможет узнать Россию такой, какая она есть.

"Со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством – талантливыми, целеустремленными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины", – заявил президент.

Путин добавил, что Россия является страной возможностей, особенно для молодежи. По его мнению, молодые люди могут реализовывать свой потенциал на этом огромном пространстве. Российский лидер подчеркнул, что молодежь является будущим государства.

Всемирный фестиваль молодежи состоится в начале марта 2024 года на федеральной территории Сириус. Как уточнил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, главная цель мероприятия состоит в собрании молодых людей на одной площадке, обсуждении проблем, поиске единомышленников, развитии и движении.

Согласно информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, для участия в фестивале поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.