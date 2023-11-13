Сенатор Святенко: современные площадки для молодежи развивают их творческие способности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Создание в городе современных площадок дает широкие возможности для молодежи, стимулирует их творческие и организаторские способности. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко, передает Агентство "Москва".

Она считает, что мультиформатные площадки востребованы. Так, "Молодежь Москвы" подтверждает это, сказала сенатор.

Ссылаясь на данные о посещаемости, она отметила, что такие площадки нужны столице. По ее словам, за год сервисами пространства воспользовались более 150 тысяч молодых людей, провели свыше трех тысяч различных мероприятий.

По ее словам, молодежь интересуется творческой студией, конференц-залом и контент-фермой. Молодым москвичам важно делиться своими идеями и планами, быть услышанными и получить поддержку, добавила Святенко.

Она уверена, что не нужно сдерживать инициативу молодежи, надо дать им возможности самим делать первые шаги.

"Поэтому выбранный Москвой путь по созданию таких мультиформатных площадок, пространств правилен, и его надо распространять шире", – заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что более 22 тысяч студентов поучаствовали в мероприятиях проектного офиса "Молодежь Москвы", которые проходят в столичных колледжах и вузах с февраля этого года.

Представители проектного офиса во время встреч в вузах и колледжах рассказывают о студенческих мероприятиях и конкурсах, а также организуют ярмарку проектов, на которой ученики могут пообщаться с командой "Молодежи Москвы", принять участие в различных акциях и присоединиться к активистам.

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