Пранкеры Вован и Лексус разыграли вице-канцлера ФРГ Хабека

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Вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека, несмотря на предупреждение служб контрразведки Германии, разыграли пранкеры из России Вован и Лексус. Запись беседы они опубликовали в телеграм-канале.

В беседе вице-канцлер сообщил якобы африканскому политику, что Путин хочет взять в заложники весь мир, и в особенности Африку, поэтому местным властям необходимо выступить против планов России и Китая на их континенте.

Также Хабек рассказал, какие усилия предпринимает его страна, чтобы вывозить зерно с Украины. При этом он не отрицал, что основную часть данной продукции поставляют в Европу, а Африке отправляется всего 30%.

Кроме того, вице-канцлер пожаловался на тяжелую ситуацию украинцев на передовой.

"Множество солдат умирает каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится", – отметил Хабек, добавив, что боевые действия могут продлиться еще до 2024 года.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил Мелони за разговор с российскими пранкерами. Конте считает, что она совершила провал "планетарного" масштаба, раскрыв правду, которую никогда не говорила итальянцам.



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