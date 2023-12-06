Министр обороны ФРГ заявил, что Германия не является союзником Украины

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Киева и не находится в ситуации, обязывающей страну вмешиваться в рамках какого-либо альянса. Об этом он сообщил в интервью изданию ZDF.

Таким образом министр отреагировал на вопрос журналистов: означает ли недостаточное получение Киевом военной помощи то, что объединенный Запад не в состоянии дать необходимый отпор.

По словам Писториуса, ФРГ занимает второе место по масштабам оказания поддержки Украине, намного опережая прочие страны. Вместе с тем на сегодня Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки вооружений по определенным направлениям в нужных объемах.

Глава Минобороны Германии добавил, что ход конфликта на Украине трудно предсказать. В связи с этим он призвал делать ставку прежде всего на устойчивость поставок оружия Украине, несмотря на любые возможные проблемы.

Ранее СМИ сообщали о том, что Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро военной помощи от Евросоюза. На фоне этого Украине может грозить "суверенный дефолт". Отмечалось, что новый пакет помощи могут не согласовать в том числе из-за разногласий, которые возникли на фоне кризиса в Германии.

До этого Владимир Путин заявил, что немецкие власти согласились с выплатами на вооружение Киева, так как у ФРГ нет суверенитета.