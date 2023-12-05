В Германии согласились со словами Путина о том, что РФ стала сильнее после начала СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что российская сторона стала сильнее после начала спецоперации на Украине. Такое мнение выразил внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой, пишет RT.

"Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав", – заявил представитель СМИ.

Вместе с тем он добавил, что в настоящее время российский президент "выходит победителем на поле боя".

Ранее Путин предостерег государства от "свинства" в отношении российского населения. Он заявил, что "счастье не придет в дом" стран, которые допускают русофобскую политику.

Так, президент напомнил о большой доле русскоязычного населения в Латвии. Российский лидер отметил, что если власти будут "по-свински" обращаться с людьми, которые хотели жить в той или иной стране, то в итоге сами столкнутся со "свинством" внутри своих государств.

Путин заявил, что Россия не предаст выбор людей на освобожденных территориях