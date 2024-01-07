Немецкие депутаты вновь призвали Шольца отправить Киеву ракеты Taurus

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Депутаты от трех немецких партий вновь призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить на Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом заявила представитель партии "Зеленые" по вопросам оборонной политики Сара Нанни в интервью Rheinische Post.

Она утверждает, что самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел территорий РФ, в том числе новых регионов России.

Аналогичное заявление сделал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер. По его словам, ракеты Taurus способны ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта.

Также за поставку крылатых ракет выступила глава комитета по обороне бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Вместе с тем она не стала прямо призывать к ударам в глубь России, посоветовав только нарастить поставки ВСУ боеприпасов и деталей для танков Leopard 2.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну.

До этого Штрак-Циммерман назвала удары ВСУ по территории России ракетами Taurus оправданными. Депутат раскритиковала нерешительность Олафа Шольца в поставке данного типа вооружений, подчеркнув, что длительными раздумьями можно продлить страдания.

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