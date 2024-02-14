В Кремле заявили, что удары по Рафаху могут привести к большому числу жертв

Фото: ТАСС/dpa/Mohammed Talatene

Москва обеспокоена ударами Израиля по городу Рафах в секторе Газа на границе с Египтом. Такие атаки могут привести к большому числу жертв, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В Рафахе собралось очень много людей, очень много палестинцев. И нанесение ударов по Рафаху чревато кратным увеличением жертв", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, одна из основных задач РФ заключается в продолжении контактов с заинтересованными сторонами. Однако Песков признался, что контакты даются непросто.

"Мы призываем все стороны к действиям, которые не вели бы к жертвам среди гражданского населения", – подчеркнул он.

Как добавил представитель Кремля, до сих пор сохраняется опасность расширения конфликта, что способно спровоцировать большой взрыв в регионе. Он призвал проявить политическую волю для предотвращения эскалации.

Ранее число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа выросло до 100 человек. Более 230 граждан получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила факт нанесения ударов. Там заявили, что удары были нанесены "по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств