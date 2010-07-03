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Москва 24

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Экономика

16:34

В Общественной палате Москвы назвали проект бюджета столицы сбалансированным

экономика власть город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зампредседателя комиссии по транспорту столичной Общественной палаты Норайр Блудян считает проект бюджета Москвы на 2020 года и плановый период 2021-2022 годов социально ориентированным, сообщает Агентство "Москва".

Он заметил, что одним из главных приоритетов на ближайшие три года стали транспорт и транспортная инфраструктура. По его словам, это очень важно.

Блудян поддержал продолжение инвестирования в развитие метро, автодорог, мостов и тоннелей, многоуровневых развязок и других объектов транспортной инфраструктуры. По его мнению, чтобы повысить комфортность жизни горожан, эту стратегию надо продолжать.

Комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

По словам главы департамента финансов Елены Зяббаровой, проект предусматривает максимальную социальную поддержку москвичей. Она уточнила, что в 2020 году намечено финансирование таких соцпрограмм, как образование – прирост 25,8%, социальная поддержка жителей города – 18,4% и здравоохранение – 30,4%.

Проект закона на рассмотрение Мосгордумы внес Сергей Собянин. Проект был одобрен на заседании президиума правительства столицы.

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