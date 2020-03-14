Еще два случая заражения коронавирусом обнаружили в России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Коронавирус обнаружили у двух жителей Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Отмечается, что они были госпитализированы 13 марта. В настоящий момент они находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице №8.
"Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают все необходимое лечение", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, еще один человек в настоящий момент проходит обследование в Новокузнецке. У него также есть подозрение на заражение коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных COVID-19 в России достигло 47. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса. В частности, он поручил разработать проект о приостановлении пропуска иностранцев на территорию РФ с 15 марта через территорию Польши и Норвегии. Кроме того, в России ограничили авиасообщение со странами Европы в связи с тем, что Старый Свет стал центром пандемии коронавируса.
Утром 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с распространением COVID-19. Работодатели должны не допускать людей, пребывающих в режиме изоляции, на территорию своей организации. Кроме того, введено свободное посещение школьниками образовательных учреждений. Решение об отправке в школу принимают родители.
Помимо этого, в Москве продолжает действовать режим повышенной готовности и запрет на организацию массовых мероприятий с потенциальной численностью участников в более 5 тысяч человек. В столице в настоящий момент обнаружено 24 случая заражения коронавирусом.
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