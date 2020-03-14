Медики рассказали о последствиях коронавируса для организма

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Медики из Гонконга рассказали о последствиях, которые ожидают переболевших коронавирусом нового типа, сообщает South China Morning Post.

Так, излечившихся ожидает функциональное ослабление легких. Кроме того, у некоторых выздоровевших был выявлен эффект, схожий с симптомом "матового стекла", который говорит о повреждении внутренних органов.

Также у излечившихся, по словам медиков, появляются проблемы с одышкой при быстрой ходьбе. В настоящий момент планируется следить за состоянием излечившихся от коронавируса на предмет динамики состояния легких. В частности, медики хотят выяснить, может ли COVID-19 поспособствовать развитию фиброза легких.

Впервые вспышка эпидемии коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Впоследствии COVID-19 проник в другие страны, и в настоящее время заболевание обнаружено у граждан 136 государств. Более 145 тысяч заразились инфекцией, 5428 человек стали жертвами COVID-19.

В связи с этим ВОЗ объявил пандемию нового коронавируса в мире. Планируется проведение видеоконференции среди лидеров стран-участников формата G7. В СМИ появились сведения о болезни президента Бразилии, однако затем он опроверг эту информацию.

В России зафиксировано 45 случаев инфицирования, 24 из которых обнаружили в Москве. Три человека смогли излечиться от коронавируса. Поскольку Европа стала центром пандемии COVID-19, в России принято решение ограничить авиасообщение с ее странами.

В Москве действует указ о повышенном уровне готовности, который особо распространяется на образовательные учреждения. Кроме того, в столице отменили все массовые мероприятия, на которых планируется участие более 5 тысячи человек. Аналогичные меры позже ввели и на территории Московской области.