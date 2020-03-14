Матвиенко объявила о приостановке зарубежных поездок сенаторов

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Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что визиты его делегаций за рубеж приостановлены.
Их перенесут на более благоприятное время, когда ситуация в мире стабилизируется, уточнила она. Всем членам СФ запрещен выезд за рубеж "за исключением экстраординарных случаев", добавила спикер. Она планирует лично выдавать загранпаспорта в ситуациях крайней необходимости.
Прием иностранных делегаций из стран, где "есть серьезные опасения по коронавирусу", тоже приостанавливается. Матвиенко также поручила аппарату верхней палаты по минимуму выдавать пропуска на вход в СФ.
Комитету по регламенту она поручила подготовить предложения по удаленной работе для сенаторов, которые находятся на карантине.
"У нас только один недисциплинированный сенатор, который слетал во Францию и сидит на карантине двухнедельном. Но он должен на самом деле принимать участие в работе. Это же не курорт у нас тут", – подчеркнула спикер СФ.
Она обратила внимание, что власти не замалчивают ничего по коронавирусу. Работу Оперативного штаба спикер СФ назвала оперативной, а меры правительства по борьбе с заболеванием – эффективными и достаточными, передает РИА Новости.
С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражено свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 5 тысяч скончалось.
В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 приходится на Москву. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.
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