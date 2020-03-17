Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов ограничить массовые мероприятия

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий в субъектах страны. Об этом говорится в документе, опубликованном на интернет-портал правовой информации.

Они также должны будут проверить на коронавирус всех россиян, вернувшихся из Европы в течение 14 дней. То же касается приехавших из-за рубежа и обратившихся за медпомощью с симптомами простудных заболеваний.

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что визиты его делегаций за рубеж приостановлены. Всем членам СФ запрещен выезд за рубеж, "за исключением экстраординарных случаев", добавила спикер. Матвиенко планирует лично выдавать загранпаспорта в ситуациях крайней необходимости.

Прием иностранных делегаций из стран, где "есть серьезные опасения по коронавирусу", приостанавливается. Спикер Совфеда поручила аппарату верхней палаты по минимуму выдавать пропуска на вход в СФ.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Московские школы отменят занятия с 21 марта по 12 апреля. Занятия в детских садах, дошкольных группах, 1–4 классах останутся доступны. По запросам родителей в начальных классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будут мерить температуру тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться.

До особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия программы "Московское долголетие" и досуговые мероприятия численностью участников свыше 50 человек. Больницы столицы временно недоступны для посещения.