Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дмитрий Песков опроверг утверждения о причастности РФ к хакерским взломам в США. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля напомнил, что именно Владимир Путин ранее предложил Вашингтону заключить соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. По словам пресс-секретаря российского лидера, это позволило бы двум странам противодействовать хакерским атакам.

"Инициатива Путина не получила отклика США. Если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки и американцы не могли с этим ничего сделать, то не нужно так голословно во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", – сказал Песков.

Попытки американских СМИ обвинить РФ в хакерских атаках прокомментировали и в российском посольстве в США. Там заявили, что подобные нападения не соответствуют национальным интересам России и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Представители ведомства подчеркнули, что РФ активно продвигает многосторонние и двусторонние отношения по кибербезопасности.

В октябре США обвинили шестерых россиян в причастности к серии кибератак в мире. Помимо того, говорилось, что спецслужбы Российской Федерации хотели сорвать Олимпиаду в Токио. Кремль заявил, что подобных планов, направленных на срыв спортивного события, у спецслужб не было.

