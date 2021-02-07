Официальные страницы МЧС России появились в TikTok и Likee

Фото: mchs.gov.ru

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) создало страницы в TikTok и Likee. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Популяризация культуры безопасности среди населения – одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще два: TikTok и Likee", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что на новых площадках уже опубликованы различные челенджи, трюки от спасателей, а также видео от первого лица. В ближайшее время на страницах также появятся памятки, лайфаки, стихи, песни и многое другое, уточнили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что, помимо вышеупомянутых площадок, они имеют страницы в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, Facebook, Twitter, а также имеют блог на Youtube, публикуются истории ликвидации происшествий на "Яндекс.Дзен" и видеосюжеты на площадке "Яндекс.Эфир".

Накануне стало известно, что в TikTok появилась страница министерства иностранных дел России (МИД). Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что создание страницы планировалось давно, отметив, что к этому вели последние события в стране.