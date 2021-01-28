Руководство TikTok готово оперативно ответить на возникшие к соцсети вопросы

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Представители TikTok изъявили готовность ответить на все вопросы депутатов. Руководство социальной сети вышло на контакт с комиссией Думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия", – приводит ТАСС слова Пискарева.

Ранее администрациям соцсетей направили уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, связанной с новыми призывами к участию в несанкционированных мероприятиях.

На основании новых требований Генпрокуратуры иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций.

Он также подтвердил, что такие крупные компании, как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, были предостережены от промоутирования несогласованных акций.

