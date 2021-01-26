Найдена уязвимость в TikTok, позволяющая собирать данные пользователей

17:39
Фото: depositphotos/prykhodov
Исследовательская группа Check Point Software Technologies обнаружила уязвимость в функции "Найти друзей в соцсети TikTok", которая в случае использования могла бы позволить злоумышленнику получить доступ к номерам телефонов пользователей, связанным с их учетными записями. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Эксперты компании дважды находили уязвимости в соцсети. В первый раз был опубликован документ, в котором сообщалось о наборе уязвимостей, используя которые злоумышленники могли получить доступ к личной информации пользователей, сохраненной в учетных записях, и предпринимать различные действия без согласия владельцев.
"В этот раз нашей основной задачей стало исследование защиты персональной информации в TikTok. Мы решили проверить, можно ли использовать платформу для получения личных данных пользователей. Оказалось, что можно", – сообщил руководитель Check Point Software Technologies по исследованию уязвимостей продуктов Одед Вануну.
Он добавил, что, воспользовавшись найденной возможностью обхода механизмов защиты TikTok, киберпреступники могут создать базу данных пользователей и их номеров телефонов. Полученная информация может быть использована в корыстных целях.
Для безопасности пользователей исследователи Check Point Software Technologies сообщили о найденной уязвимости компании – разработчику TikTok ByteDance. Было развернуто решение для ее устранения.
Представитель соцсети сообщил о продолжении совершенствования возможностей защиты.
Пользователями TikTok каждый месяц становятся 100 миллионов человек. Как сообщают аналитики компании App Annie, занимающейся мобильными данными, в нынешнем году аудитория приложения превысит один миллиард пользователей в месяц. TikTok сможет сравниться по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat.
Ранее сообщалось, что корейская акапельная группа Maytree перепела системные звуки Windows. Участники коллектива записали 30-секундное видео, ставшее популярным в TikTok.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: