Найдена уязвимость в TikTok, позволяющая собирать данные пользователей

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Исследовательская группа Check Point Software Technologies обнаружила уязвимость в функции "Найти друзей в соцсети TikTok", которая в случае использования могла бы позволить злоумышленнику получить доступ к номерам телефонов пользователей, связанным с их учетными записями. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Эксперты компании дважды находили уязвимости в соцсети. В первый раз был опубликован документ, в котором сообщалось о наборе уязвимостей, используя которые злоумышленники могли получить доступ к личной информации пользователей, сохраненной в учетных записях, и предпринимать различные действия без согласия владельцев.

"В этот раз нашей основной задачей стало исследование защиты персональной информации в TikTok. Мы решили проверить, можно ли использовать платформу для получения личных данных пользователей. Оказалось, что можно", – сообщил руководитель Check Point Software Technologies по исследованию уязвимостей продуктов Одед Вануну.

Он добавил, что, воспользовавшись найденной возможностью обхода механизмов защиты TikTok, киберпреступники могут создать базу данных пользователей и их номеров телефонов. Полученная информация может быть использована в корыстных целях.

Для безопасности пользователей исследователи Check Point Software Technologies сообщили о найденной уязвимости компании – разработчику TikTok ByteDance. Было развернуто решение для ее устранения.

Представитель соцсети сообщил о продолжении совершенствования возможностей защиты.

Пользователями TikTok каждый месяц становятся 100 миллионов человек. Как сообщают аналитики компании App Annie, занимающейся мобильными данными, в нынешнем году аудитория приложения превысит один миллиард пользователей в месяц. TikTok сможет сравниться по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat.

Ранее сообщалось, что корейская акапельная группа Maytree перепела системные звуки Windows. Участники коллектива записали 30-секундное видео, ставшее популярным в TikTok.