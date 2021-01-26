Корейская группа Maytree перепела системные звуки Windows

Участники популярной в TikTok корейской группы Maytree сняли 30-секундное видео, на котором перепели звуки системы Windows. Об этом сообщает
портал MSPoweruser.
В ролике участники коллектива озвучивают включение и выключение Windows XP, заставку Windows Vista, извлечение USB-устройства, очистку корзины и ошибку.
На данный момент в сервисе TikTok у группы более 400 тысяч подписчиков.
Ранее группа Quest Pistols Show перепела песню Леонида Агутина. Музыканты надели белые кроссовки и придумали под композицию новый танец.