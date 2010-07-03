Житель ямальского села перепел хит группы Metallica на ненецком

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Житель ямальского села перепел популярную песню группы Metallica на ненецком языке. Пост с видео выложен в группе во "Вконтакте".

Мужчина участвует в интернет-конкурсе каверов на ненецком языке "Поющие голоса", главной целью которого является выявление талантов среди коренных народов Севера и формирование активной жизненной позиции.



22 июля 2019 года группа Metallica выступила в "Лужниках". Во время выступления зрителей ждал сюрприз. Американские рокеры исполнили песню Виктора Цоя "Группа крови" и почти без акцента.

Исполнять в каждой стране хит местных знаменитостей – фишка тура музыкантов. Например, в Стокгольме они спели Dancing Queen группы ABBA, а в Берлине – Engel группы Rammstein, а для России выбрали песню Цоя, которую посчитали культовой.

В этом же месяце гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта "Симфоническое кино" композицию Enter Sandman американской метал-группы Metallica.

