Объяснено появление песни Цоя на московском концерте Metallica

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Организатор концерта Metallica в Москве Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила во время выступления песню Виктора Цоя "Группа крови". Об этом сообщает РБК.

"Они, я думаю, выбрали правильную историю, культового исполнителя, и правильную песню, и серьезно к этому подготовились. Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны", – рассказал Зубицкий.

Отмечается, что организаторы узнали о намерении Metallica исполнить песню «Группа крови» накануне.

"К России они (музыканты Metalliсa прим.) относятся с таким пиететом, очень нравится наша публика", – пояснил Владимир Зубицкий.

Ранее исполнение песни Виктора Цоя вызвало восторг среди публики. Поклонники группы поспешили поделится видео с выступления в соцсетях.