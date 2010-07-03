На концерте Metallica задержали разыскиваемого за вымогательства мужчину

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого за вымогательства мужчину на концерте американской рок-группы Metallica, прошедшем в "Лужниках" 21 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Задержанным оказался 32-летний житель Самары, он находился в федеральном розыске. Преступление он совершил в декабре 2017 года, с января 2018-го находился под подпиской о невыезде.

Полиции Самары доложили о поимке злоумышленника.

Выступление Metallica в "Лужниках" состоялось в рамках WorldWired Tour. Группа, в частности, исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".

Ранее сообщалось, что 21 июля к дежурившим на стадионе во время концерта полицейским обратился 32-летний москвич. По его словам, на сайте объявлений Avito он нашел сообщение о продаже билетов на выступление легендарных американских рокеров. Встретившись с продавцом, он передал ему 7 тысяч рублей и получил браслет-пропуск. Однако на входе на стадион охрана отказалась пускать мужчину по этому браслету. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.