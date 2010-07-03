Москвич купил недействительный билет на Metallica за 7 тысяч рублей

Неизвестный продал москвичу недействительный пропуск на концерт группы Metallica в "Лужниках", сообщает Агентство "Москва".
Вечером 21 июля к полицейским, дежурившим на стадионе во время концерта коллектива, подошел 32-летний москвич. По его словам, на сайте объявлений Avito он увидел сообщение о продаже билетов на концерт.
Встретившись с продавцом, он передал ему 7 тысяч рублей и получил браслет-пропуск. Однако на входе в "Лужники" охрана заявила мужчине, что по данному браслету пройти на концерт нельзя.
Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.
Ранее сообщалось, что Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" во время концерта в Москве. Выступление состоялось в рамках WorldWired Tour легендарного музыкального коллектива.
Поклонники американской рок-группы опубликовали в соцсетях видео, на котором музыканты исполняют знаменитую композицию Цоя.
Как сообщает телеканал Москва 24, вечером 21 июля поклонники группы Metallica буквально наперегонки бежали ко входу на стадион "Лужники". Были раскуплены практически все билеты на единственный концерт группы в России.
Metallica спела "Группу крови" на концерте в "Лужниках"
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