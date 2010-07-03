Гитарист "Кино" исполнил песню группы Metallica

Гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта "Симфоническое кино" композицию Enter Sandman американской метал-группы Metallica.

"Каспарян "вернул респект" группе Metallica, исполнив композицию "Enter Sandman" с "Черного альбома" американских рокеров 1991 года", – говорится в комментарии к записи.



Видео: vk.com/symphokino_official / "ВКонтакте"

22 июля группа Metallica выступила в "Лужниках". Во время выступления зрителей ждал сюрприз. Американские рокеры исполнили песню Виктора Цоя "Группа крови" и почти без акцента. Исполнять в каждой стране хит местных знаменитостей – фишка тура музыкантов. Например, в Стокгольме они спели Dancing Queen группы ABBA, а в Берлине – Engel группы Rammstein, а для России выбрали песню Цоя, которую посчитали культовой.

Алексею Вишне, музыканту и бывшему звукорежиссеру группы "Кино", песня в исполнении Metallica не понравилась, потому что сделана технически "очень плохо".

