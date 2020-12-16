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Технологии

16 декабря, 22:47

В устройствах Android нашли опасную уязвимость

технологии

Фото: depositphotos/diego_cervo

Эксперты по кибербезопасности нашли опасную уязвимость на устройствах на платформе Android. Она может нанести вред миллионам устройств. Информация об этом появилась на сайте Project Zero.

Проблема получила от специалистов высокую оценку уровня опасности. Уязвимость была найдена в драйвере процессора Qualcomm Adreno. Нарушение появляется при связи структуры гаджета с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).

Однако эксперты утверждают: атаковать устройство через такую "брешь" будет довольно сложно. Qualcomm уже выпустили обновление, доступ к нему у пользователей появится в январе 2021 года.

Ранее в Минцифры заявили о переносе предустановки российского ПО на гаджеты.

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