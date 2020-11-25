Эксперты рассказали, как запретить Google следить за смартфоном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отключение параметра "История местоположений" на iPhone позволит защитить его от отслеживания Google. Об этом сообщается на портале Business Insider.

Деактивировать отслеживание можно в учетной записи. Для этого необходимо запустить приложение Google на iPhone, в графе "Управление учетной записью Google" выбрать "Конфиденциальность и персонализация" и выключить функцию "История местоположений".

Отмечается, что при включенном параметре информация о геолокации поступает приложениям и службам Google.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, что для невидимости в интернет-пространстве подойдут прокси-серверы. Эта технология присваивает пользователю иной IP-адрес, отличный от фактического, и применяется в популярном браузере Tor.

