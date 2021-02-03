TikTok запустит новую функцию для борьбы с фейками

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В TikTok появится новая функция для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации. Сначала она будет доступна для жителей США и Канады, а спустя несколько недель функцию активируют для пользователей со всего мира, говорится на сайте сервиса.

Представители соцсети заявили, что публикуемые видео проходят проверку от специалистов. В том случае если на кадрах присутствует ложная информация, то их удаляют с платформы. Уточняется, что с помощью новой функции видео, представляющие сомнение, будут маркироваться отметкой "непроверенный контент".

Отмечается, что при такой отметке автору видео поступит соответствующая информация с предложением дополнить видео. Если же подписчики захотят поделится этим видео, то им также придет уведомление о непроверенной информации.

"Этот дополнительный шаг требует паузы, чтобы люди обдумали свое следующее действие и выбрали "закрыть" или "все равно поделиться", – пояснили представители соцсети.

В апреле прошлого года в TikTok появились возможности контроля за поведением ребенка благодаря функции "Семейные настройки". С ее помощью родители могут соединить свою учетную запись с профилем ребенка, тем самым открыв доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности аккаунта.