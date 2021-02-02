Путин рассказал о стремлении соцсетей извлечь прибыль любой ценой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин заявил, что социальные сети достаточно часто отдают приоритет получению прибыли и не учитывают возможный ущерб для пользователей. Об этом президент РФ заявил на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".
"Эти платформы, конечно, это прежде всего бизнес. Вот мы никогда не должны об этом забывать. Это для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес ... что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли", – отметил Путин.
По мнению президента, сайты "плевать хотели", наносят ли ущерб той или иной категории граждан своим контентом. Он также отметил, что социальные сети адаптируют контент под интересы пользователя и тем самым могут управлять сознанием.
Владимир Путин подчеркнул, что власти и правоохранительные органы должны реагировать на контент в социальных сетях, но делать это таким образом, чтобы не нарушать права граждан на свободу слова и свободу выбора.
По мнению президента РФ, в стране следует сформировать сервис для коммуникации учителей с учениками на основе отечественных разработок в области программного обеспечения.
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в январе 2021 года выступил с предложением ввести обязательную возрастную идентификацию детей в соцсетях. По его мнению, сделать это можно было бы через создание специальных сим-карт.
В Роскомнадзор вызвали представителей социальных сетей
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