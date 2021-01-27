Общественники предложили ввести обязательную возрастную идентификацию детей в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой ввести обязательную идентификацию детей в социальных сетях по возрасту, а также рассмотреть возможность сделать для них специальные сим-карты. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поскольку мы видим, что контент взрослый распространяется среди детей, мы считаем необходимым, что мы можем это потребовать, по крайней мере, потребовать от органов власти принять соответствующие меры, мы как родительское сообщество", – пояснил Рыбальченко.

Общественник также считает, что, поскольку свыше 40% детей старше 14 лет имеют счета в банках, законодательство в отношении сим-карт для детей нужно дорабатывать. Они могут быть использованы в различных целях и на добровольной основе.

Ранее в ОП предлагали увеличить штраф за склонение детей к употреблению спиртного. По мнению главы "Трезвой России" Султана Хамзаева, регулярное употребление алкогольной продукции приводит к алкоголизму среди несовершеннолетних. Увеличенные штрафы могли бы поспособствовать решению этой проблемы.