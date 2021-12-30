Киану Ривз заговорил о будущем фильма "Матрица"

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Канадский актер Киану Ривз, исполнивший роль Томаса Андерсона в "Матрице", выразил готовность в пятый сыграть героя, если будет такая возможность, а за саму ленту возьмутся определенные люди. Об этом сообщает радио КП.

"Если она пригласит меня снова, я в деле", – отметил актер, говоря о режиссере Лане Вачовски.

Однако Ривз усомнился в том, что еще одна картина будет снята.

"Я бы сказал, что Лана не стала бы снимать еще одну "Матрицу", – заключил актер.

Ранее Киану Ривз раскрыл смысл новой части "Матрицы". По словам актера, в фильме "Матрица: Воскрешение" есть целый ряд главных тем, однако центральной он считает любовь. Ривз также отметил, что идея "Матрицы" немного схожа с буддизмом. По его мнению, эта картина воспевает жизнь, а человек в буддизме стремится вырваться из колеса сансары и осознать, что такое смерть.

