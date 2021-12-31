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Город

11:23

В Парке Горького пройдет международный фестиваль по созданию ледяных и снежных скульптур

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Со 2 января по 28 февраля в Парке Горького пройдет международный фестиваль "Снег и лед в Москве". Участники будут создавать различные фигуры из снега и льда. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

На фестиваль приедут команды из Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и Италии. Россию же будут представлять команды из Санкт-Петербурга, Сочи, Вологды, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Барнаула и Якутска.

Гости смогут увидеть в реальном времени, как создаются 30 различных объектов. Команды будут работать на площади свыше 8 000 квадратных метров.

Созданные фигуры останутся в парке до 28 февраля. Площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00.

"Помимо выставки, все желающие смогут посмотреть уличные театральные представления, послушать живую музыку, повеселиться под модные диджейские сеты, увидеть представления уличного театра или посетить снежную фан-зону", – говорится в сообщении.

В Москве также проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до 9 января. В дни фестиваля на улицах города будут работать специальные площадки и ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения. Так, на площади Революции разместилась площадка, украшенная в купеческом стиле с яркими бусами, мехом и вставками в виде самоцветов.

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