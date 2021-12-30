Карта "Тройка" начала работать в общественном транспорте Нальчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Транспортная карта "Тройка" стала доступна для жителей Нальчика. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Проехать по "Тройке" можно на 15 видах транспорта, а сам проезд стоит на 2 рубля дешевле – всего 13 рублей.
В департаменте транспорта отметили, что также планируется ввести удобный тариф для пересадок между всеми маршрутами города.
"Выбор региона – подключить совместное билетное решение правительства Москвы и Сбербанка – правильный и современный. И говорит о том, что Нальчик – это прогрессивный город и выбирающий современные сервисы для своих жителей", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В свою очередь, глава местной администрации Нальчика Таймураз Ахохов подчеркнул, что внедрение "Тройки" сделает поездки на общественном транспорте удобнее не только для местных граждан, но и для туристов.
Ранее "Тройку" начали использовать в Тульской области. На сегодняшний день по ней в регионе совершили почти 2,5 миллиона поездок. Действие транспортной карты расширили также на Пермь и Комсомольск-на-Амуре.
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