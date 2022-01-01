Москвичи встретили 2022 год под бой курантов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жители Москвы встретили наступление 2022 года под бой курантов и звон бокалов с шампанским.

Праздничный салют в честь Нового года запустили на нескольких столичных локациях.

Праздничное небо над Москвой озарили сотни видов пиротехнических композиций, среди которых давно полюбившиеся горожанам пионы и хризантемы, золотые и серебряные волны, пальмы и кометы.

В связи с проведением праздничных фейерверков на некоторых участках ограничили движение транспорта.

В частности, проехать нельзя по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и Васильевскому Спуску.

Свое поздравление с Новым годом адресовал горожанам Сергей Собянин. Мэр города поблагодарил москвичей за трудолюбие, таланты, терпение и ветеранов, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны.

Кроме того, россиян с Новым годом поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что Россия за прошедший год испытала на себе колоссальные вызовы. При этом он выразил мнение, что главной целью властей страны остается повышение благосостояния и качества жизни людей.

В течение всей новогодней ночи в Москве будет работать праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро. В световых конструкциях используются светодиодные лампы, потребляющие небольшое количество энергии.

Улицы Москвы в преддверии Нового года и Рождества также украсили 1,6 тысячи праздничных плакатов. Кроме того, были подготовлены тематические видеоролики, которые до 14 января покажут на домах-книжках на Новом Арбате.

В Москве также проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до 9 января. В дни фестиваля на улицах города будут работать специальные площадки и ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения.

В частности, на площади Революции разместилась площадка, украшенная в купеческом стиле с яркими бусами, мехом и вставками в виде самоцветов.

Кроме того, сообщалось, что новогодняя ярмарка заработала на Коптевском бульваре. Ее организовали на месте, освобожденном от незаконных построек.

Москвичам и гостям столицы напомнили, что поезда ЦППК курсируют по специальному графику. Также сообщалось, что в ночь на 1 января поезда МЦД будут ходить до 02:30.

Кроме того, на часть направлений МЖД выйдут дополнительные составы, последние поезда будут отправляться позже. Например, последний поезд, следующий по маршруту Москва – Железнодорожная Горьковского направления МЖД, в новогоднюю ночь отправится в 02:20, а обратный – в 03:15.