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Город

19:21

Праздничный фейерверк запустят на 26 площадках Москвы

город праздники Новый год 2022

Фото: Московские сезоны

Праздничный салют в честь Нового года запустят в 26 столичных локациях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В ночь на 1 января в столице запустят новогодние фейерверки. Шоу пройдет на 11 городских площадках и в 15 парках", – уточняется в сообщении.

В материалах подчеркивается, что салют станет кульминацией праздника.

"Темное небо озарят сотни видов пиротехнических композиций, среди которых давно полюбившиеся горожанам искрящиеся пионы и хризантемы, золотые и серебряные волны, пальмы и кометы", – добавляют на портале.

По предварительным прогнозам, увидеть новогодний салют одновременно смогут свыше полумиллиона человек.

Первый высотный фейерверк запустят над Москворецкой набережной ровно в полночь. Эстафету в других округах города подхватят в 01:00. Длительность каждого представления составит четыре минуты. В общей сложности прогремит более 30 тысяч пиротехнических залпов.

Ознакомиться с полным перечнем адресов, где будут запускать фейерверки, можно на сайте mos.ru.

Более 30 тысяч залпов праздничного салюта прогремят в небе над Москвой

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