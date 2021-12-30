Новогодний салют запустят из 26 точек Москвы

Фото: "Московские сезоны"

В новогоднюю ночь фейерверки будут запускать с 11 городских площадок и из 15 парков столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первые фейерверки отгремят в полночь над Москворецкой набережной. Затем, в 01:00, пиротехника озарит московское небо в других округах города. Каждое шоу продлится по 4 минуты, всего планируется произвести порядка 30 тысяч залпов.

Ожидается, что пиротехническое шоу одновременно увидят больше 500 тысяч горожан. В числе лучших точек для наблюдения за салютом названы Парк Горького, Измайловский парк, парк 50-летия Октября и усадьба Воронцово.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в Москве организованы 62 площадки для запуска фейерверков самими горожанами. Помимо этого, в городе работают больше 100 сертифицированных магазинов пиротехники.

