Новогодний салют запустят из 26 точек Москвы

30 декабря, 21:21
Фото: "Московские сезоны"
В новогоднюю ночь фейерверки будут запускать с 11 городских площадок и из 15 парков столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Первые фейерверки отгремят в полночь над Москворецкой набережной. Затем, в 01:00, пиротехника озарит московское небо в других округах города. Каждое шоу продлится по 4 минуты, всего планируется произвести порядка 30 тысяч залпов.
Ожидается, что пиротехническое шоу одновременно увидят больше 500 тысяч горожан. В числе лучших точек для наблюдения за салютом названы Парк Горького, Измайловский парк, парк 50-летия Октября и усадьба Воронцово.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в Москве организованы 62 площадки для запуска фейерверков самими горожанами. Помимо этого, в городе работают больше 100 сертифицированных магазинов пиротехники.
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