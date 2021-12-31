Эксперт объяснила, в каких местах нельзя запускать фейерверки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Юрист Евгения Квартальнова рассказала Москве 24, что в новогоднюю ночь москвичам можно запускать на улице фейерверки и взрывать петарды. Безнаказанно шуметь в ночное время разрешается также на Рождество.



По словам юриста, перед запуском надо заранее определиться с местом, а это зависит от вида фейерверка. На каждом изделии написано расстояние, на которое нужно отойти человеку при запуске.





Евгения Квартальнова юрист Пиротехнические изделия делятся на пять классов по радиусу опасной зоны. Первый – бенгальские огни, хлопушки – около полуметра. Второй – наземные фейерверки, петарды – до пяти метров. К третьему относятся пиротехнические ракеты и салютные батареи – до 30 метров, а к четвертому и пятому классам – профессиональная пиротехника – более 30 метров.

Эксперт добавила, что в закрытых помещениях можно использовать только бенгальские огни и хлопушки. Наземные фейерверки и петарды, а также пиротехнические ракеты и салютные батареи разрешается запускать только на улице.

Юрист также предупредила, что нельзя пользоваться пиротехникой на территориях особо ценных объектов культурного наследия, а также вблизи взрывоопасных и пожароопасных объектов: в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов и газопроводов и линий электропередачи.



"Запрещено запускать фейерверки и петарды на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов, а также в национальных парках и заповедниках", – разъяснила собеседница Москвы 24.

Ответственность за нарушение требований – предупреждение или штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.





Евгения Квартальнова юрист Если соседям лень выходить на улицу и они запускают салюты прямо с балкона, то смело вызывайте МЧС. Конкретно это нарушение правил пожарной безопасности карается штрафом в размере 3 тысяч рублей.

Найти управу на любителей взрывать петарды в общественных местах или тревожить соседей фейерверками также можно, обратившись в полицию, подчеркнула Квартальнова.

Ранее сообщалось, что цены на пиротехнику в России могут значительно вырасти перед Новым годом. По оценкам специалистов, подорожание товаров составит 60–70%. Такая тенденция обусловлена ростом мировых цен на материалы, в частности металлы, бумагу и дерево, а также увеличением затрат китайских компаний, которые являются основными поставщиками пиротехники в мире.