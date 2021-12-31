Эксперт объяснила, в каких местах нельзя запускать фейерверки

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Юрист Евгения Квартальнова рассказала Москве 24, что в новогоднюю ночь москвичам можно запускать на улице фейерверки и взрывать петарды. Безнаказанно шуметь в ночное время разрешается также на Рождество.
По словам юриста, перед запуском надо заранее определиться с местом, а это зависит от вида фейерверка. На каждом изделии написано расстояние, на которое нужно отойти человеку при запуске.
Эксперт добавила, что в закрытых помещениях можно использовать только бенгальские огни и хлопушки. Наземные фейерверки и петарды, а также пиротехнические ракеты и салютные батареи разрешается запускать только на улице.
Юрист также предупредила, что нельзя пользоваться пиротехникой на территориях особо ценных объектов культурного наследия, а также вблизи взрывоопасных и пожароопасных объектов: в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов и газопроводов и линий электропередачи.
"Запрещено запускать фейерверки и петарды на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов, а также в национальных парках и заповедниках", – разъяснила собеседница Москвы 24.
Ответственность за нарушение требований – предупреждение или штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
Найти управу на любителей взрывать петарды в общественных местах или тревожить соседей фейерверками также можно, обратившись в полицию, подчеркнула Квартальнова.
Ранее сообщалось, что цены на пиротехнику в России могут значительно вырасти перед Новым годом. По оценкам специалистов, подорожание товаров составит 60–70%. Такая тенденция обусловлена ростом мировых цен на материалы, в частности металлы, бумагу и дерево, а также увеличением затрат китайских компаний, которые являются основными поставщиками пиротехники в мире.
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