Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В новогоднюю ночь изменится график работы праздничной подсветки зданий, мостов и станций метро. Освещение будет функционировать до утра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что архитектурно-художественная подсветка в столице включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, уже в 23:00 перестают подсвечивать жилые дома. В полночь отключается подсветка на административных зданиях. В 01:00 обычно прекращают подсвечивать вестибюли станций метро. А в 03:00 заканчивается работа подсветки мостов в центральной части города.

"Но в новогоднюю ночь сделаем исключение и продлим работу праздничной подсветки до утра", – отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что большинство световых конструкций, украсивших столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки: их не выключают даже днем.

"Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города", – подчеркнул Петр Бирюков, напомнив, что столица входит в пятерку самых освещенных городов мира.

Бирюков уточнил, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, потребляющие меньше энергии. Они дают более яркий свет и способны работать при любых погодных условиях.

О том, что в Москве включили праздничную архитектурно-художественную подсветку зданий, ранее сообщил глава столицы Сергей Собянин. Градоначальник добавил, что подсветка будет работать на протяжении всех новогодних праздников.