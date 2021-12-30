В Москве включили праздничную подсветку зданий

Фото: instagram.com/mossobyanin/

В Москве включили праздничную архитектурно-художественную подсветку зданий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Instagram.

Градоначальник добавил, что праздничная подсветка будет работать на протяжении всех новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что праздничная иллюминация на московских улицах будет работать до весны. Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, 30 декабря в честь наступления Нового года в городе включат подсветку фасадов, которая продолжит работать в вечернее время до 5 января, а после – 6 и 7 января – заработает праздничный режим в честь Рождества.

До этого стало известно, что улицы Москвы в преддверии Нового года и Рождества украсили 1,6 тысячи праздничных плакатов. Также были подготовлены тематические видеоролики, которые до 14 января покажут на домах-книжках на Новом Арбате.

Кроме того, сообщалось, что новогодняя ярмарка заработала на Коптевском бульваре. Ее организовали на месте, освобожденном от незаконных построек.