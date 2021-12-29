Москву к Новому году украсили 1,6 тыс праздничных плакатов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Улицы Москвы в преддверии Нового года и Рождества украсили 1,6 тысячи праздничных плакатов, сообщил заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков.
"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 1,6 тысячи праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые до 14 января будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате", – сказал он.
Бирюков отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства также установили на столичных улицах более тысячи новогодних елей и свыше 4 тысяч объемных декоративных конструкций – праздничную атмосферу в Москве создают светящиеся шары, навесы из гирлянд, световые арки и тоннели.
"В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, рассчитаны на работу в любых погодных условиях", – напомнил Бирюков.
По словам заместителя мэра, для украшения города используются уже использовавшиеся ранее конструкции, которые были передекорированы в соответствии с датой и символикой праздника.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдет конкурс на лучшее оформление кафе и магазинов в преддверии Нового года. Жители столицы определят победителей с помощью голосования в проекте "Активный гражданин". Всего будет определено 15 призеров в пяти номинациях. Победители получат призы в размере 5 миллионов рублей.
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