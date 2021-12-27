Москвичи выберут лучшее оформление магазинов и кафе к Новому году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве пройдет конкурс на лучшее оформление кафе и магазинов в преддверии Нового года. Жители столицы определят победителей с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Конкурсом предусмотрено пять номинаций, каждая – для оного из видов столичных предприятий, а именно для несетевых и сетевых магазинов, торговых центров, заведений общепита и предприятий сферы бытовых услуг. Всего будет определено 15 призеров. За первые места предусмотрено вознаграждение в размере 5 миллионов рублей, за вторые – в размере 3 миллионов, а за третьи – в размере 2 миллионов.

Прием заявок от участников продлится до 13 января и будет осуществляться через портал mos.ru. Победители станут известны 5 февраля.

Ранее в столичном метро на Таганско-Краснопресненской линии запустили новогодний поезд. Снаружи вагоны украшает светящийся Рождественский венок с бантом на головных вагонах, а внутри – еловые ветки, новогодние шары и светящиеся гирлянды. Праздничный состав будет курсировать в столичном метро до 30 января 2022 года.

