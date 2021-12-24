РЖД поздравят россиян с Новым годом на вокзалах и в поездах

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Компания "Российские железные дороги" поздравит россиян с Новым годом: в преддверии праздника пассажиры услышат теплые пожелания через громкоговорители на вокзалах. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Там отметили, что железнодорожные вокзалы РЖД украшены гирляндами и новогодними елями для создания праздничной атмосферы. Кроме того, на привокзальных территориях организованы новогодние фотозоны.
"На некоторых привокзальных площадях открыты ледовые городки", – говорится в сообщении.
Также компания проведет акции "Волшебный рейс" для юных пассажиров. Дед Мороз и Снегурочка порадуют детей играми и подарками 25 декабря в "Ласточке" № 821 и "Рускеальском экспрессе" № 921.
В пресс-службе добавили, что меню вагонов-ресторанов пополнят классические новогодние блюда, а в информационно-развлекательных ресурсах появятся новогодние кинофильмы, электронные книги и другой праздничный контент.
Пассажиров пригородных поездов, следующих из Казани, Воронежа, Ижевска, Омска, Читы, Красноярска, Южно-Сахалинска и других российских городов, также ожидают новогодние конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и сувениры.
Ранее сообщалось, что вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили к Новому году для создания праздничной атмосферы у пассажиров. Сказочные деревья, запряженные оленями сани, паровозики с фонариками появились на Восточном, Белорусском, Савеловском и Казанском вокзалах.
Новогодние инсталляции, резные снежинки и гирлянды можно найти на станциях МЦК Лужники и Кутузовская, а также МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Щукинская.
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