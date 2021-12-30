В ГД осудили необычное поздравление от спикера гордумы Каменска-Уральского

Фото: duma.kamensk-uralskiy.ru

Депутат Госдумы, член комиссии по вопросам депутатской этики Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 посоветовала спикеру гордумы Каменска-Уральского быть более миролюбивым.

Ранее председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков в честь наступающего Нового года необычно поздравил местных жителей. Свою речь он завершил словами: "Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!" В городском парламенте не стали комментировать произошедшее, предложив вместо этого после праздников связаться лично с Пермяковым.

По словам Елены Драпеко, во время пандемии такие слова звучат особенно неуместно.





Елена Драпеко депутат Госдумы, член комиссии по вопросам депутатской этики Говорить он может все, но я бы на его месте поостереглась. Нехорошо как-то желать такое недоброжелателям. У нас и так пандемия идет по всему миру, поэтому я бы посоветовала быть более миролюбивым.

Вместо этого Пермякову следовало бы, наоборот, пригласить приехать в Россию тех, кто ее не любит, считает депутат Госдумы. "Пусть они все приезжают к нам и посмотрят, как у нас хорошо, и изменят свое мнение", – заключила Елена Драпеко.

Ранее депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров заявил, что людей, купивших сертификаты о прививках от коронавируса, нужно расстреливать. Спорное замечание прозвучало во время обсуждения законопроекта о QR-кодах в общественных местах. После того как в соцсетях на парламентария обрушилась критика, он признался, что был на эмоциях.