Спикер гордумы Каменска-Уральского пожелал смерти всем недоброжелателям

Фото: телеграм-канал Baza
Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков необычно завершил свое выступление во время открытия новогоднего городка в Парке трубников. Депутат пожелал смерти всем недоброжелателям.
"Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям – всех земных благ. За трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью – гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!" – приводит его слова портал е1.ru.
В городском парламенте не стали комментировать данную ситуацию и предложили лично связаться с депутатом уже после праздников, поскольку 30 декабря в думе последний рабочий день.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя украинцев с грядущими праздниками, не смог назвать год, который наступит в ночь с 31 декабря на 1 января. Сначала он оговорился и назвал 2220 год, а затем исправил себя, назвав 2222-й.
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