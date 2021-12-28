Фото: instagram.com/nasledie_ritual
В Омске появилась услуга по поздравлению умерших родственников с Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости.
Чтобы поздравить усопшего, необходимо до 14 января направить письмо на электронную почту вымышленного персонажа Dead Morose. При этом сообщение не останется без ответа.
Создатели услуги считают, что это возможность передать близкому человеку то, что не успели сказать при жизни. Они также утверждают, что Dead Morose помогает людям пережить потерю близких. Услуга, по их словам, пользуется популярностью – писем поступает очень много.
Ранее в столичном транспорте уже в пятый раз заработала новогодняя почта. Москвичи смогут поздравить друг друга с Новым годом и Рождеством до 9 января. Оставить свои пожелания можно на стойках "Живое общение" в метро и в отделениях "Почты России", указав при этом точный адрес и индекс получателя.
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