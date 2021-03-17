Милонов предложил ввести электронное оформление захоронений граждан через госуслуги

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Электронное оформление захоронений граждан должно быть доступно через сайт госуслуг. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил Агентству "Москва".

"Нужно, безусловно, сделать процедуру оформления захоронения, а также всех дополнительных услуг исключительно электронной – через сайт госуслуг. Тогда это будет все государственное, цены буду фиксированные и понятные, так же, как мы сейчас оформляем многие вещи через госуслуги", – сказал парламентарий.

Он отметил, что все базовые услуги должны предоставляться гражданам бесплатно, жалеть на это бюджетные деньги не стоит. В то же время выбор специального места и украшения останутся платными.

"Это последний долг государства перед человеком, пускай и усопшим. Поверьте, очень много людей будут пользоваться дополнительными услугами, но базовые услуги должны быть бесплатными. Всегда нужно гарантировать человеку достойный приход в эту жизнь и достойный уход из этой жизни", – заключил Милонов.

Ранее Милонов пожаловался на низкие зарплаты депутатов. Он утверждал, что считает оклад справедливым, но его едва хватает на содержание семьи.