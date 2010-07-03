Вильфанд рассказал, какая зима ждет москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Климатическая зима придет в Россию еще не скоро. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в России сейчас наблюдается предзимье, которое длится с середины октября до 15–20 декабря.

"Климатическая зима наступит только после этого периода", – приводит слова Вильфанда РИА Новости. Он назвал этот период "розовой" зимой.

Вильфанд также подчеркнул, что средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени.

Также по данным Гидрометцентра, температура зимой в стране будет около и выше нормы. В целом зима не будет холодной.

Всего специалисты выделяют шесть времен года. Кроме основных (осень, зима, весна и лето), есть еще предзимье (период между осенью и зимой) и предлетье. Оно обычно длится с середины марта до середины мая.

На предстоящей неделе синоптики пообещали москвичам погодные "американские горки". В город придет тепло. Однако плюсовые температуры в начале ноября не принесут радости – скачки столбиков термометров достигнут десяти делений. Вслед за потеплением вернутся ноябрьские температуры.

В субботу, как уверяют метеорологи, температура вернется в рамки климатических значений. Днем будет облачно, местами небольшие осадки. Воздух прогреется до 2 градусов, по области ожидается +3 градуса.

3 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. В дневные часы температура воздуха составит от +2 до +4 градуса, по области – от 0 до +5. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Температура повысится до +7, по области – от +3 до +8 градусов.

В понедельник к Москве прорвется порция средиземноморского воздуха, и температура воздуха начнет повышаться. Днем облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура – от +7 до +9 градусов, по области – от +6 до +11. В ночные часы облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

В центре "Фобос" ранее заявляли, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в столице. Метеостанция ВДНХ зафиксировала -3,8 градуса.

Из-за установившейся в городе гололедицы столичные улицы обработали противогололедными материалами. Специалисты уделили повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.

