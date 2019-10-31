Синоптики рассказали о погоде в столице в выходные

Потепление придет в столицу на следующей неделе

На предстоящей неделе москвичей ждут погодные "американские горки". В город придет тепло. Однако плюсовые температуры в начале ноября не принесут радости – скачки столбиков термометров достигнут десяти делений. А вслед за потеплением вернутся ноябрьские температуры, сообщает "Газета.ru".

В пятницу, 1 ноября, по прогнозам синоптиков, в мегаполис придет новый циклон, который принесет с собой снеговые облака, усилится ветер. В городе ожидается от нуля до +2 градусов, по области – от -2 до +3 градусов.

Ночью будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки. Температура – от 0 до -2, по области – 0 – -5°C. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.

В субботу, как уверяют метеорологи, температура вернется в рамки климатических значений. Днем будет облачно, местами небольшие осадки. Воздух прогреется до 2 градусов, по области ожидается +3 градуса.

3 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. В дневные часы температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, по области – от 0 до +5. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Температура повысится до +7, по области – от +3 до +8 градусов.

А в понедельник к Москве прорвется порция средиземноморского воздуха, и температура воздуха начнет повышаться. Днем облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура – от +7 до +9 градусов, по области – от +6 до +11. В ночные часы облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Во вторник в столичном регионе будет пасмурно и дождливо. Днем максимальная температура в Москве составит 11 градусов, по области – до плюс 13 градусов.

В среду ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Максимальная температура днем – +10, а ночью – +7.

7 ноября на погоду окажет влияние атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, на севере и в центре Московской области пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, ночью – до плюс 4.

В пятницу в тылу циклона в столице и в Подмосковье снова похолодает, ожидаются дождь и мокрый снег. Максимальная температура днем – от -4 до +1, ночью от -7 до -2.

В центре "Фобос" ранее заявляли, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в столице. Метеостанция ВДНХ зафиксировала значение в -3,8 градуса.

Из-за установившейся в городе гололедицы столичные улицы обработали противогололедными материалами. Специалисты уделили повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.

