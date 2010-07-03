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Москва 24

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Общество

08:06

Рекордное потепление ожидается в Москве 5 ноября

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекордное потепление ждет москвичей во вторник, 5 ноября. Воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщает РИА Новости.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, при этом ожидаются дожди.

Ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, рассказал, что вторник может побить почти столетний температурный рекорд.

Установлен он был в 1922 году, то есть 97 лет назад – тогда воздух прогрелся до +10,3 градуса.

Погода будет облачная, пройдут небольшие дожди. В Москве в течение дня воздух прогреется до плюс 11–13 градусов, по области – плюс 9–14 градусов тепла. Ветер южный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы.

Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Гидрометцентр России ранее из-за ветра продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до утра среды, 6 ноября.

В среду днем тоже будет тепло – 11–13 градусов, в четверг – 5–10. После этого начнет холодать – на 1–2 градуса каждый день. В субботу столбики термометров могут опустится до 0–5 градусов.

Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что аномальное потепление может негативно отразиться на здоровье. Он объяснил, что при смене погоды меняются и показатели атмосферного давление, на которое реагируют сосуды.

Синоптики пообещали аномальное тепло в Москве

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