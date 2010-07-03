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Общество

07:18

Синоптики рассказали, какую погоду ждать во вторник в Москве

общество погода

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Облачная с прояснениями погода установится в столице во вторник, 12 ноября. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на Гидрометцентр России.

"Максимальная температура воздуха в городе достигнет 5-7 градусов тепла", – говорится в сообщении.

Отмечается, что осадков сегодня ждать не стоит. При этом будет дуть юго-западный ветер порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью в столице температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление может повыситься до 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее МЧС подготовило пункты обогрева для водителей на дорогах России. В случае необходимости там смогут оказать и медицинскую помощь.

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