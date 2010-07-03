Подснежники расцвели в "Аптекарском огороде" из-за аномального тепла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 11 ноября, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели подснежники, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

"11 ноября под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" аномально рано расцвели подснежники, спутав осень с весной. Их обнаружили в Теневом саду возле главного входа", – приводит слова Архиповой Агентство "Москва".

По ее словам, в "Аптекарском огороде" произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство цветут зимой, некоторые – ранней весной и поздней осенью.

Аномальное для середины ноября тепло сохранится в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

Во вторник температура начнет падать из-за прихода холодного атмосферного фронта. В столице установится облачная с прояснениями погода, не исключены кратковременные дожди. Днем воздух в столице прогреется до +7 градусов.

Атмосферное давление, по прогнозам, будет выше нормы на 10 миллиметров ртутного столба. Существенного похолодания метеорологи пока не видят.

Также стало известно, что первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год. Среднесуточная температура превысила норму почти на 4 градуса.

При этом этот ноябрь не смог побить рекорд 2013 года, когда в первую декаду месяца среднесуточная температура доходила до +8 градусов.

