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Москва 24

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Общество

14:19

Белые грибы и осенние опята еще можно встретить в лесах Подмосковья

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белые грибы и осенние опята еще можно встретить в подмосковных лесах из-за аномально теплой погоды, рассказал Агентству "Москва" председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

Также грибники находят подосиновики, вешенки, зимние опята, фиолетовые рядовки и дымчатые говорушки. "Одну корзину точно можно собрать, если человек попадет в удачное место", – отметил эксперт.

По его словам, грибы продолжат плодоносить, пока температура не опустится ниже -5 градусов.

Аномальное для середины ноября тепло сохранится в Московском регионе в ближайшие несколько дней. Из-за туч выглянет солнце, осадков не ожидается.

Атмосферное давление, по прогнозам, будет выше нормы на 10 миллиметров ртутного столба. Существенного похолодания метеорологи пока не видят.

Также стало известно, что первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год. Среднесуточная температура превысила норму почти на 4 градуса.

Ранее сотрудники МЧС России просили жителей столичного региона во время прогулок по лесу быть внимательными и осторожными, не отпускать детей и пожилых людей в чащу одних.

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